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Весь стадион «Ривер Плейта» пропел расистскую песню в адрес футболистов сборной Франции

Стадион «Ривер Плейта» хором спел расистскую песню про игроков сборной Франции

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Max Peixoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Футболист лондонского «Челси» Энцо Фернандес приехал на стадион своего родного аргентинского клуба «Ривер Плейт», чтобы вместе с болельщиками отпраздновать победу в Кубке Америки. На арене, на которой «Ривер Плейт» играл в матче чемпионата Аргентины с «Ланусом», собрались 80 тысяч человек. Все они хором спели расистскую песню про футболистов сборной Франции, передает Daily Mail.

Инцидент с расистским скандалом произошел после победы Аргентины в финале Кубка Америки — 2024 и попал в эфир полузащитника «Челси» Энцо Фернандеса, который вел трансляцию в интернете. Федерация футбола Франции намерена подать жалобу в Международную федерацию футбола в связи с подобным поведением футболистов и направить письмо в аргентинскую федерацию с просьбой принять меры.

17 июля заместитель министра спорта Аргентины Хулио Гарро заявил, что Лионель Месси должен извиниться за расистскую кричалку в адрес сборной команды Франции. После этого руководство страны приняло решение об отставке чиновника. Аргентинцы выиграли Кубок Америки в 16-й раз.

Ранее экс-футболист «Челси» назвал Лионеля Месси эгоистом после расистского скандала.

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