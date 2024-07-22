Кузнецову предрекли выступление лишь за одну команду в КХЛ

Бывший нападающий клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролина Харрикейнз» Евгений Кузнецов может оказаться только в одной команде Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение в комментарии Legalbet выразил бывший нападающий футбольных «Спартака», «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычев.

«Конечно, ждем возвращения наших ребят из НХЛ. Интересно посмотреть на игру Кузнецова в КХЛ. Хотел бы я увидеть его в Омске? Это уже риторический вопрос. Мне кажется, он может оказаться только в одной команде», — считает Сычев.

Уроженец Омска Сычев также рассказал о том, чего ждет от «Авангарда». По его словам, он надеется, что Кубок Гагарина по итогам нового сезона КХЛ наконец приедет в Омск. Также, по словам Сычева, любопытно, как себя проявят новички команды.

Ранее сообщалось, что Кузнецов перейдет в петербургский СКА и подпишет соглашение с клубом на четыре года после урегулирования контрактных соглашений с «Каролиной».

8 марта «Каролина Харрикейнз» объявила о переходе Кузнецова в результате обмена со «Вашингтоном». Россиянин провел за новую команду 20 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, записав на свой счет две заброшенных шайбы и пять результативных передач.

В минувшем розыгрыше КХЛ «Авангард» дошел до четвертьфинала Кубка Гагарина. На этой стадии омичи в семиматчевой серии уступили будущему финалисту ярославскому «Локомотиву» 3-4.

Ранее Кузнецов расторг контракт с «Каролиной» и стал свободным агентом.