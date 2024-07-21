Стало известно, что нужно «Локомотиву» для борьбы за место в тройке РПЛ

Московскому «Локомотиву» необходимо усиливать состав, чтобы иметь возможность бороться за место в первой тройке по итогам стартовавшего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение в комментарии Legalbet выразил бывший нападающий «железнодорожников» и сборной России Дмитрий Сычев, подведя итоги матча 1 тура, в котором красно-зеленые победили тольяттинский «Акрон».

«Чувствуется, что «Локомотиву» не хватает и Антона Миранчука, и Рифата Жемалетдинова, и Макса Глушенкова, и Гильерме, конечно. Мне трудно сказать, на какую позицию железнодорожники будут претендовать в этом сезоне. Нужно услышать от руководства, какая задача стоит перед командой. Мне кажется, что за тройку «Локомотиву» будет сложно бороться, если состав не получит качественное усиление до закрытия трансферного окна», — считает эксперт.

Говоря о прошедшем матче с «Акроном», Сычев похвалил «Локомотив» за реализацию и персонально отметил Сергея Пиняева, забившего первый мяч. Специалист признал, что получил удовольствие от матча, констатировав при этом, что «Локомотив» свои моменты реализовал в большей степени за счет ошибок соперника, чем благодаря собственной креативности.

Встреча с «Акроном» завершилась победой «Локомотива» со счетом 3:2. В составе «железнодорожников» отличились Сергей Пиняев, Алексей Батраков и Дмитрий Воробьев. За клуб из Тольятти забили Солтмурад Бакаев и Абу-Саид Эльдарушев.

Следующий матч в рамках второго тура РПЛ «Локомотив» сыграет против другого столичного клуба — «Динамо». Игра станет для «железнодорожников» выездной, матч состоится 27 июля, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

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