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Стало известно, почему Барко до сих пор не перешел в «Спартак»

«Евро-Футбол.Ру»: Барко до сих пор не перешел в «Спартак» из-за формы оплаты

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Gustavo Garello/AP

Переход полузащитника аргентинского «Ривер Плейта» Эсекьеля Барко в московский «Спартак» затягивается из-за сложностей с переводом денежных средств из России в Аргентину. Об этом в интервью «Евро-Футбол.Ру» заявил южноамериканский журналист Герман Балькаре.

По его словам, при этом между клубами существует полное взаимопонимание и договоренность об осуществлении сделки.

«Дело действительно лишь в юридических нюансах и особенностях перевода денег из России в Аргентину. Руководство «Ривер Плейт» все проверяет, а сам игрок ожидает завершения процесса в Москве. Не думаю, что сделка может сорваться», — заявил Балькаре.

В минувшем сезоне полузащитник провел за «Ривер Плейт» 28 матчей во всех турнирах. В этих встречах он забил два мяча и сделал семь результативных передач. Барко вызывался в сборные Аргентины U20 и U23, также он провел три матча за олимпийскую национальную команду.

Ранее гендиректор махачкалинского «Динамо» назвал нормальным результатом ничью с «Химками».

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