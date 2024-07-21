Гендиректор «Динамо» назвал нормальным результатом ничью с «Химками»

Генеральный директор «Динамо» Махачкала Шамиль Газизов остался доволен дебютом команды в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит «Чемпионат».

«Мы заработали балл на поле соперника, это хороший результат. Нормальная ситуация для нас. Ситуация могла бы развернуться, если бы гол был засчитан. Для меня его отмена стала откровением, даже судья не пошел смотреть повтор. Хотел бы похвалить ребят за самоотдачу, играли дисциплинированно», — заявил Газизов.

Игра прошла в Химках на «Арене Химки» и завершилась со счетом 1:1. Счет в матче на 33-й минуте открыл 25-летний защитник Ильдар Шумахов, которому ассистировал 23-летний полузащитник Раджаб Магомедов. На 51-й минуте хозяева сравняли счет усилиями нападающего Антона Заболотного, который добил мяч в сетку из вратарской после отскока от голкипера дагестанской команды Давида Волка.

По ходу первого тайма красно-черные не реализовали два удара с пенальти — не забили Александр Руденко и Хетаг Хосонов.

После этой игры обе команды набрали по очку — в турнирной таблице чемпионата страны химчане занимают пятую строчку, а динамовцы — восьмую.

Ранее агент Ваньи Дркушича не исключил уход игрока в «Севилью».