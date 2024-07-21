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Тренеры «Спартака» шесть лет не побеждают в дебютных матчах

Станкович стал 5-м тренером «Спартака» подряд, не выигравшим свой дебютный матч

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Артур Лебедев/РИА Новости

Сербский специалист Деян Станкович стал пятым тренером московского «Спартака» подряд, кому не удалось выиграть свой дебютный матч в новой команде. Об этом сообщает статистический портал Opta Sports.

Наставники красно-белых не могут одержать победу в первой официальной игре уже на протяжении шести лет. Последним, кому это удалось сделать, стал белорусский специалист Олег Кононов, который в данный момент тренирует столичное «Торпедо».

Игра первого тура РПЛ «Оренбург» — «Спартак» прошла в Оренбурге на стадионе «Газовик» и завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Счет на 62-й минуте матча открыл 25-летний аргентинский защитник Матиас Перес. Спустя пять минут второй мяч в пустые ворота красно-белых оформил 20-летний турецкий нападающий Эмирджан Гюрлюк, воспользовавшись грубой ошибкой голкипера Александра Максименко.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

В следующем туре «Спартак» сыграет в гостях против подмосковных «Химок». Игра состоится 28 июля на стадионе «Арена Химки», стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.

Ранее Деян Станкович взял вину на себя за поражение «Спартака» от «Оренбурга».

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