Станкович взял вину на себя за поражение «Спартака» от «Оренбурга»

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович назвал себя виновным в поражении команды в матче первого тура Российской премьер-илги (РПЛ) от «Оренбурга». Его слова приводит «Матч ТВ».

«Я ответственен за тот выбор, который сделал, и за то, что команда делала на поле. У меня есть определенный оптимизм, ребята способны на большее. Уверен, что в следующем туре мы будем другими», — заявил Станкович.

Игра прошла в Оренбурге на стадионе «Газовик» и завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Счет на 62-й минуте матча открыл 25-летний аргентинский защитник Матиас Перес. Спустя пять минут второй мяч в пустые ворота красно-белых оформил 20-летний турецкий нападающий Эмирджан Гюрлюк, воспользовавшись грубой ошибкой голкипера Александра Максименко.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

В следующем туре «Спартак» сыграет в гостях против подмосковных «Химок». Игра состоится 28 июля на стадионе «Арена Химки», стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.

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