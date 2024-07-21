Названа главная неожиданность боя Исмаилова и Минеева

Бой по правилам бокса между бойцами Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым продлился все восемь раундов, и это стало главной неожиданностью поединка. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил блогер, боец поп-ММА Артем Тарасов.

«То, что бой прошел всю дистанцию, — такого никто не ожидал. Так что впечатления от поединка остались очень и очень положительными», — сказал Тарасов.

Поединок длился восемь раундов и завершился победой Минеева, ее судьи присвоили единогласно. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию боя.

Минеев и Исмаилов уже провели два боя по правилам смешанных единоборств (ММА). Первый прошел в 2018 году и завершился ничьей. Во втором поединке, который состоялся в 2021 году, Минеев победил техническим нокаутом.

34-летний Минеев одержал 17 побед и потерпел одно поражение в профессиональной карьере. 38-летний Исмаилов выиграл 18 боев и потерпел четыре поражения.

До этого Исмаилов говорил, что во главе Украины стоят шайтаны, так как они поддержали события, которые происходят в Палестине. Исмаилов назвал российский и украинский народы братскими.

Ранее Минеев сказал, что сломал палец в поединке с Исмаиловым.