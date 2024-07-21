Медиафутбольный клуб комика Мусагалиева думает над приглашением Дзюбы

Директор медиаклуба «ФК 10» Александр Чирин в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что нападающий Артем Дзюба может продолжить карьеру в их команде.

По его словам, футболист сам предложил им свою кандидатуру в качестве усиления.

«Дзюба сделал нам предложение. Мы ушли думать», — заявил Чирин.

Дзюба после завершения минувшего сезона покинул московский «Локомотив». В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевых передачи. «Локомотив» по итогам сезона в Российской премьер-лиге занял четвертое место, набрав 53 очка.

Дзюба перешел в московский клуб в феврале 2023 года. До перехода в московскую команду нападающий несколько месяцев находился без команды после расторжения контракта с турецкой «Аданой Демирспор». Нападающий является воспитанником московского «Спартака» и выступал за него с перерывами до 2015 года.

За российскую национальную команду Дзюба играл с 2011 по 2021 год. Футболист перестал получать вызовы, когда на пост главного тренера пришел Валерий Карпин.

Ранее сообщалось, что «Спартак» начал с поражения новый сезон РПЛ.