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«Спартак» начал с поражения новый сезон РПЛ

«Спартак» проиграл «Оренбургу» в матче первого тура РПЛ

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Александр Нестеров/РИА Новости

В очередном матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский «Спартак» уступил «Оренбургу».

Игра прошла в Оренбурге на стадионе «Газовик» и завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Счет на 62-й минуте матча открыл 25-летний аргентинский защитник Матиас Перес. Спустя пять минут второй мяч в пустые ворота красно-белых оформил 20-летний турецкий нападающий Эмирджан Гюрлюк, воспользовавшись грубой ошибкой голкипера Александра Максименко.

Эта победа позволила команде под руководством Давида Деограсии набрать первые три очка в нынешнем сезоне чемпионата России. «Спартак» под руководством Деяна Станковича потерпел первое поражение в турнире.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

В следующем туре «Спартак» сыграет в гостях против подмосковных «Химок». Игра состоится 28 июля на стадионе «Арена Химки», стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.

Ранее в Италии сообщили об остановке переговоров по трансферу Ивана Илича.

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