Дзюба может перейти в Медиалигу

Бывший нападающий московского «Спартака» Артем Дзюба может стать игроком клуба «ФК 10». Об этом сообщает издание Legalbet.

По информации источника, президент клуба Азамат Мусагалиев лично заинтересован в приглашении игрока.

Дзюба после завершения минувшего сезона покинул московский «Локомотив». В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевых передачи. «Локомотив» по итогам сезона в Российской премьер-лиге занял четвертое место, набрав 53 очка.

Дзюба перешел в московский клуб в феврале 2023 года. До перехода в московскую команду нападающий несколько месяцев находился без команды после расторжения контракта с турецкой «Аданой Демирспор». Нападающий является воспитанником московского «Спартака» и выступал за него с перерывами до 2015 года.

За российскую национальную команду Дзюба играл с 2011 по 2021 год. Футболист перестал получать вызовы, когда на пост главного тренера пришел Валерий Карпин.

Ранее в Италии сообщили об остановке переговоров по трансферу Илича.