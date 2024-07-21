В «Локомотиве» заявили о необходимости усилить состав

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов после матча первого тура Российской премьер-лиги против тольяттинского «Акрона» заявил, что его команда ожидает усиления на одной-двух позиций. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Мы ждем одного-двух игроков, которые дадут качества. У нас есть ребята, которые способны спрогрессировать и расти, но нам нужны мастера, которые за счет личных качеств могут помочь нам. Трансферное окно открыто до сентября, так что ждем их к этому моменту, но хотелось бы раньше», — заявил Галактионов.

Встреча завершилась победой «Локомотива» со счетом 3:2. В составе «железнодорожников» отличились Сергей Пиняев, Алексей Батраков и Дмитрий Воробьев. За клуб из Тольятти забили Солтмурад Бакаев и Абу-Саид Эльдарушев.

Следующий матч в рамках второго тура Российской премьер-лиги «Локомотив» сыграет против другого столичного клуба — «Динамо». Игра станет для «железнодорожников» выездной, матч состоится 27 июля, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. «Акрон» свой матч второго тура также проведет в гостях — против воронежского «Факела». Игра состоится в тот же день, начало — 20:00 по московскому времени.

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