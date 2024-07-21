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В Италии сообщили об остановке переговоров по трансферу Илича

La Reppublica: «Торино» и «Зенит» остановили переговоры по трансферу Илича

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Global Look Press

Итальянский «Торино» и петербургский «Зенит» остановили переговоры по трансферу сербского полузащитника Ивана Илича. Об этом сообщает издание La Reppublica.

По информации источника, «Зенит» согласовал условия перехода 23-летнего Илича из итальянского «Торино» за €23 млн, но российские власти затормозили переговоры, потому что в нынешних условиях трансфер за такую сумму может привлечь слишком много внимания. Клуб из Петербурга принадлежит компании «Газпром».

В минувшем сезоне сербский полузащитник провел за «Торино» 36 матчей. В этих играх он забил четыре мяча и сделал три результативные передачи. Кроме того, в составе сборной Сербии он провел три матча на чемпионате Европы — 2024, в его активе один голевой пас. По оценке авторитетного портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет €18 млн.

В матче первого тура РПЛ «Зенит» разгромил «Крылья Советов» со счетом 4:0. «Газета.Ru» провела текстовую трансляцию игры.

Ранее сообщалось, что «Галатасарай» может потратить рекордную сумму за Вендела из «Зенита».

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