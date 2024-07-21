«Галатасарай» может потратить рекордную сумму за Вендела из «Зенита»

Стамбульский «Галатасарай» готов потратить рекордную сумму ради покупки полузащитника петербургского «Зенита» Вендела. Об этом сообщает издание Fotomac.

По информации источника, турецкий клуб готов выплатить за бразильца €20 млн. Если данная сделка осуществится, что станет рекордной для «Галатасарая» в истории.

В сезоне-2023/24 Вендел провел 35 матчей за «Зенит», в которых забил четыре гола и отдал 10 результативных передач. Контракт бразильца с петербургским клубом рассчитан до 2027 года. Согласно порталу Transfermarkt, стоимость 26-летнего полузащитника оценивается в €20 млн.

Сезон-2024/25 уже стартовал матчем за Суперкубок России, в котором петербургский «Зенит» со счетом 4:2 одержал победу над «Краснодаром» и завоевал третий трофей в 2024 году: также подопечные Сергея Семака выиграли Российскую премьер-лигу (РПЛ) и Кубок страны сезона-2023/24.

В матче первого тура РПЛ «Зенит» разгромил «Крылья Советов» со счетом 4:0.

Ранее в «Локомотиве» пообещали пройти сезон в РПЛ без провалов.