В «Акроне» оценили дебютный матч в РПЛ

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев после матча первого тура против московского «Локомотива» заявил, что доволен тем, как его игроки шли в атаку. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Эта игра мне напоминала моментами большой теннис — один игрок перебрасывает мяч на другую сторону, а другой пытается его отбить. Мы не смогли этого сделать в нескольких моментах, от того и пропустили. Да, может быть, мы сыграли несколько авантюрно в некоторых эпизодах, но по мне лучше играть так, в атаку, чем строить плотную оборону и сидеть в защите. Нам надо доукомплектоваться, в некоторых эпизодах по мощи нас продавливали. Все-таки у нас немного разный уровень игроков, нам нужно время для того, чтобы это наверстать», — заявил Тедеев.

Встреча завершилась победой «Локомотива» со счетом 3:2. В составе «железнодорожников» отличились Сергей Пиняев, Алексей Батраков и Дмитрий Воробьев. За клуб из Тольятти забили Солтмурад Бакаев и Абу-Саид Эльдарушев.

Следующий матч в рамках второго тура Российской премьер-лиги «Локомотив» сыграет против другого столичного клуба — «Динамо». Игра станет для «железнодорожников» выездной, матч состоится 27 июля, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. «Акрон» свой матч второго тура также проведет в гостях — против воронежского «Факела». Игра состоится в тот же день, начало — 20:00 по московскому времени.

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