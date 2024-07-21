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Опубликован состав «Спартака» на первый матч нового сезона РПЛ

Стали известны составы «Оренбурга» и «Спартака» на матч 1-го тура РПЛ

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Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и московского «Спартака» на матч первого тура сезона-2024/25 в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Оренбург»: Сысуев, Малых, Сидоров, Прохин, Перес, Михайлов, Марин, Флорентин, Горбани, Мансилья, Горлюк.

«Спартак»: Максименко, Чернов, Денисов, Бабич, Хлусевич, Умяров, Зобнин, Зорин, Бонгонда, Медина, Соболев.

Игра пройдет в Оренбурге на стадионе «Газовик». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

Предстоящий матч станет первым официальным для сербского наставника красно-белых Деяна Станковича. В турнирной таблице чемпионата России-2023/24 «Спартак» занял пятое место, набрав 50 очков.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее экс-игрок ПАОК Андрей Чернышов заявил, что Федор Чалов получит шанс показать себя в клубе.

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