Опубликован состав «Спартака» на первый матч нового сезона РПЛ

Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и московского «Спартака» на матч первого тура сезона-2024/25 в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Оренбург»: Сысуев, Малых, Сидоров, Прохин, Перес, Михайлов, Марин, Флорентин, Горбани, Мансилья, Горлюк.

«Спартак»: Максименко, Чернов, Денисов, Бабич, Хлусевич, Умяров, Зобнин, Зорин, Бонгонда, Медина, Соболев.

Игра пройдет в Оренбурге на стадионе «Газовик». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

Предстоящий матч станет первым официальным для сербского наставника красно-белых Деяна Станковича. В турнирной таблице чемпионата России-2023/24 «Спартак» занял пятое место, набрав 50 очков.

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