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Экс-футболист ПАОКа: у Чалова будет возможность проявить себя в клубе

Экс-игрок ПАОКа Чернышов заявил, что Чалов получит шанс показать себя в клубе

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РИА Новости

Бывший защитник греческого ПАОКа Андрей Чернышов прокомментировал информацию о возможном переходе форварда московского ЦСКА Федора Чалова в балканскую команду. Слова экс-игрока приводит «Чемпионат».

«Могу сказать, что это большой клуб, за последние годы сильно вырос в плане инфраструктуры и организации. Раньше считалось, что в Греции есть «Олимпиакос», «Панатинаикос» и АЕК, а все остальные команды нужны лишь для того, чтобы был чемпионат. ПАОК постоянно был рядом к этой тройке, мог выиграть Кубок, но не приблизиться к чемпионству не мог. За последние годы они во второй раз стали чемпионами, играют в отборочных матчах Лиги чемпионов», — заявил бывший футболист.

В мае сообщалось, что к Чалову проявлял интерес французский «Марсель». По информации портала Transfermarkt, который на тот момент оценивал Федора в €12 млн, а сейчас снизил стоимость до €11 млн, руководство французской команды обсуждало с представителями армейского клуба детали потенциального трансфера. Сам Чалов хотел бы перебраться из Российской премьер-лиги (РПЛ) в один из топ-5 зарубежных чемпионатов.

Ранее Константин Генич заявил, что не понимает трансфер Чалова в ПАОК.

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