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Стало известно, как Медведеву обыграть Алькараса

Экс-теннисист Ольховский: Медведеву надо играть против Алькараса разнообразнее

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Hannah Mckay/Reuters

Знаменитый в прошлом отечественный теннисист Андрей Ольховский, победитель двух турниров АТР в одиночном и 20 турниров в парном разряде, а также экс шестая ракетка мира в паре, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о противостоянии Даниила Медведева с испанцем Карлосом Алькарасом на Уимблдоне.

«Матч с Алькарасом – Даниила не хватило, потому что Алькарас был активнее. Медведев выиграл первый сет, но здесь я не скажу, что Медведев где-то плохо играл, я скажу, что Алькарас просто был немножко сильнее. На мой взгляд, козырь Медведева – это подача. Если подача работает эффективно, да, и приносит большое количество очков и преимущества, то да, тогда можно, конечно, Алькараса обыгрывать спокойно. Мне кажется, что все-таки козырь подачи нужно иногда и разнообразить давлением на соперника. Иногда можно с таких подач выходить вперед, когда соперник будет не так себя вольготно чувствовать на приеме. Дело в том, что подача хороша на вылет, а когда мяч обратно летит с небольшой скоростью, его в принципе можно атаковать. На мой взгляд, в этом компоненте Даниилу можно прибавить. И на самом деле, если он прибавит, вполне возможно, да, будет обыгрывать», — считает Ольховский.

Медведев второй год подряд уступил Алькарасу в полуфинале Уимблдона, после чего испанец снова выиграл самый престижный «шлем».

Ранее стало известно, как российские теннисисты готовятся к Олимпиаде.

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