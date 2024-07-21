Российский специалист считает, что КХЛ нужно брать пример с балета

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев заявил, что Континентальная хоккейная лига (КХЛ) должна брать пример с балета. Он считает, что короткие предсезонки, практикуемые в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), не применимы в российском хоккее, передает Russia-Hockey.ru.

«Хотите уничтожить советский балет? Уберите балерину от станка и на три месяца отправьте ее на курорт. К счастью, в балете таких горячих голов нет. А вот в хоккее нашлись», — сказал Плющев.

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

В сезоне-2023/24 магнитогорский «Металлург» одержал разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0.

Ранее российский хоккеист НХЛ заявил, что до сих пор пользуется кнопочным телефоном.