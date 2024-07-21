Российский футболист рассказал об аренде в «Арсенал»

Российский защитник «Локомотива» Егор Погостнов рассказал о том, что аренда в белорусский клуб «Арсенал» из Дзержинска пошла ему на пользу. Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру».

«Я сыграл там практически все матчи, поэтому считаю, что да, пошла на пользу. Все-таки у меня была игровая практика, а это очень важно», — заявил футболист.

Также 20-летний Погостнов отметил, что сейчас он полностью сосредоточен на выступлениях в «Локомотиве».

«Я вернулся в мой родной клуб, я же воспитанник «Локомотива», поэтому никаких проблем не возникло. В команде произошли за это время большие изменения», — сказал защитник.

В первом туре чемпионата России «Локомотив» встречался с тольяттинским «Акроном». Встреча, которая состоялась на стадионе «РЖД Арена» в Москве, завершилась со счетом 3:2. «Железнодорожники» открыли счет на 29-й минуте игры, отличился Сергей Пиняев. Через семь минут Солтмурад Бакаев сравнял счет. На 38-й минуте Алексей Батраков вновь вывел московскую команду вперед, но через две минуты Абу-Саид Эльдарушев установил равенство на табло. Победный для «Локомотива» гол был оформлен на 79-й минуте игры, отличился Дмитрий Воробьев.

Ранее экс-президент «Локомотива» предрек команде непопадание в пятерку в Российской премьер-лиге (РПЛ).