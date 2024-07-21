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«Динамо» может подписать нападающего олимпийской сборной Марокко

Нападающий олимпийской сборной Марокко Маухуб может стать игроком «Динамо»

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21-летний форвард марокканского клуба «Раджа Касабланка» и олимпийской сборной страны Мехди Маухуб может стать игроком московского «Динамо». Столичный клуб предлагает футболисту контракт сроком на пять лет, сообщает «Спорт-Экспресс». В случае успешного завершения переговоров, Маухуб станет игроком «Динамо» после завершения Олимпиады-2024.

Ранее сообщалось, что трансфер футболиста может обойтись москвичам в €1,8 млн. Сложность переговоров заключается в том, что президент клуба «Раджа Касабланка» Мохаммед Будрика арестован в Германии.

«Динамо» обыграло воронежский «Факел» в первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 3:1.

Счет в матче открыл Иван Лепский на 3-й минуте игры, следом на 21-й минуте отличился Муми Нгамалё, а через семь минут ворота воронежской команды поразил Ярослав Гладышев. Две голевые передачи отдал Бителло, который ассистировал Лепскому и Гладышеву. Единственный гол «Факела» оформил Евгений Марков на 74-й минуте.

Ранее в греческом ПАОКе объяснили интерес к Федору Чалову.

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