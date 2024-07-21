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В ПАОКе объяснили интерес к Чалову

В ПАОКе заявили, что футболист Чалов соответствует требованиям тренера Луческу

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Глава футбольного департамента греческого ПАОКа Пантелис Томареис рассказал, что футболист московского ЦСКА Федор Чалов, которым активно интересуется клуб из Салоников, соответствует требованиям тренера команды Рэзвана Луческу, передает «Матч ТВ»

«Чалов является хорошим игроком. Он соответствует требованиям нашего главного тренера Рэзвана Луческу. Поэтому мы обратили на него внимание», — сказал Томареис.

В мае сообщалось, что к Чалову проявлял интерес французский «Марсель». По информации портала Transfermarkt, который на тот момент оценивал Федора в €12 млн, а сейчас снизил стоимость до €11 млн, руководство французской команды обсуждало с представителями армейского клуба детали потенциального трансфера. Сам Чалов хотел бы перебраться из Российской премьер-лиги (РПЛ) в один из топ-5 зарубежных чемпионатов.

В сезоне-2023/24 Чалов провел во всех турнирах 29 матчей, в которых отметился 12 забитыми мячами и отдал три результативные передачи, заработав также три желтые карточки.

Ранее Константин Генич заявил, что не понимает трансфер Чалова в ПАОК.

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