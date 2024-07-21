Минеев о победе над Исмаиловым: по-моему, я сломал палец

Владимир Минеев поделился комментарием эмоциями победы над Магомедом Исмаиловым в боксерском поединке, заявив, что у его соперника очень крепкая голова, передает Sport24.

«Если бы я мог, я бы закончил этот бой раньше. Он непростой парень. У него очень крепкая голова. По-моему, я сломал палец левой руки», — сказал Минеев.

Поединок длился восемь раундов и завершился победой Минеева, ее судьи присвоили единогласно.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию боя.

Минеев и Исмаилов уже провели два боя по правилам ММА. Первый прошел в 2018 году и завершился ничьей. Во втором поединке, который состоялся в 2021 году, Минеев победил техническим нокаутом.

34-летний Минеев одержал 17 побед и потерпел одно поражение. 38-летний Исмаилов выиграл 18 боев и потерпел четыре поражения.

До этого российский боец смешанных единоборств (ММА) Исмаилов говорил, что во главе Украины стоят шайтаны, так как они поддержали события, которые происходят в Палестине. Исмаилов назвал российский и украинский народы братскими.

Ранее Минеев был признан человеком года в российском кикбоксинге.