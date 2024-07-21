Генич заявил, что не понимает трансфер Чалова в ПАОК

Комментатор Константин Генич высказался в своем Telegram-канале о возможном переходе футболиста московского ЦСКА Федора Чалова в греческий ПАОК.

«Не понимаю этот трансфер. Совсем не понимаю. Думал, что Федя все-таки останется в ЦСКА», — написал Генич.

В мае сообщалось, что к Чалову проявлял интерес французский «Марсель». По информации портала Transfermarkt, который на тот момент оценивал Федора в €12 млн, а сейчас снизил стоимость до €11 млн, руководство французской команды обсуждало с представителями армейского клуба детали потенциального трансфера. Сам Чалов хотел бы перебраться из Российской премьер-лиги (РПЛ) в один из топ-5 зарубежных чемпионатов.

В сезоне-2023/24 Чалов провел во всех турнирах 29 матчей, в которых отметился 12 забитыми мячами и отдал три результативные передачи, заработав также три желтые карточки.

ПАОК в сезоне-2023/24 стал чемпионом Греции. 24 июля клуб из Салоников проведет первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против боснийского «Бораца».

Ранее в ПАОКе отреагировали на новость об интересе к Чалову.