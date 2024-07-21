Блогер Джейк Пол одержал победу над экс-бойцом UFC

Видеоблогер Джейк Пол одержал победу в поединке против бывшего бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Майка Перри.

Бой прошел по правилам бокса. Джейк Пол одержал победу техническим нокаутом в шестом раунде. Уже во втором раунде Пол отправил своего соперника в нокдаун.

Пол должен был встретиться с Майком Тайсоном, но поединок был перенесен из-за состояния здоровья легендарного американского боксера.

27-летний Джейк Пол имеет в своем активе 11 боксерских поединков, в десяти из которых он одержал победу.

В конце сентября 2022 года Магомед Исмаилов и Перри подрались на пресс-конференции в Москве. Они провели импровизированную дуэль взглядов, во время которой начали оскорблять друг друга и толкаться, и Исмаилов ударил Перри. Спортсменов растащила охрана. После стычки россиянин заявил, что ему показалось, что Перри оскорбил его мать. Перри это опроверг, после чего бойцы пожали друг другу руки.

Ранее Майк Тайсон рассказал о своем самочувствии после приступа в самолете.