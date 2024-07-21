«Да кому нужна ваша Олимпиада»: Губерниев опубликовал ироничный пост

Российский журналист Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале обратил внимание на то, что в Кировской области пройдет турнир по огуречному хрусту «Истобенский огурец», в котором примут участие представители 16 стран.

«Да кому вообще нужна эта ваша Олимпиада, когда у нас намечается такое», — написал Губерниев.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

18 июля МОК опубликовал полный список допущенных к ОИ-2024 российских атлетов. Всего на Игры в нейтральном статусе едут 15 человек.

Ранее российская чемпионка сменила гражданство перед Олимпиадой.