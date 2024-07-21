Участник Лиги чемпионов отреагировал на новость об интересе к Чалову

Глава футбольного департамента греческого ПАОК Пантелис Томареис рассказал, что переговоры по трансферу футболиста московского ЦСКА Федора Чалова находятся на продвинутой стадии, передает Sport24.

«Переговоры по трансферу Чалова находятся на продвинутой стадии», — сказал Томареис.

В мае сообщалось, что к Чалову проявлял интерес французский «Марсель». По информации портала Transfermarkt, который на тот момент оценивал Федора в €12 млн, а сейчас снизил стоимость до €11 млн, руководство французской команды обсуждает с представителями армейского клуба детали потенциального трансфера. Сам Чалов хотел бы перебраться из Российской премьер-лиги (РПЛ) в один из топ-5 зарубежных чемпионатов.

В сезоне-2023/24 Чалов провел во всех турнирах 29 матчей, в которых отметился 12 забитыми мячами и отдал три результативные передачи, заработав также три желтые карточки.

ПАОК в сезоне-2023/24 стал чемпионом Греции. 24 июля клуб из Салоников проведет первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против боснийского «Бораца».

Ранее ветеран ЦСКА заявил, что Чалов пересидел в России.