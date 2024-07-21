Российский хоккеист: НХЛ — это не по любви

Российский хоккеист Михаил Сергачев рассказал, что спокойно воспринял новость о своем обмене из «Тампы» в «Юту», передает «Матч ТВ».

«Есть ли обида на «Тампу»? Нет. Это в первую очередь бизнес. Я знал, где я играю. И что НХЛ — это не по любви. Это все деньги, организации, боссы», — сказал Сергачев.

«Тампа-Бэй» обменяла Сергачева, получающего $8,5 млн в год, чтобы расчистить место в платежной ведомости под подписание контракта с самым звездным нападающим рынка свободных агентов Джейком Генцелом. «Лайтнинг» выменяли права на форварда за сутки до открытия рынка и заключили с ним договор на семь лет с окладом $9 млн.

В сезоне-2023/24 «Тампа» завершила выступление на стадии четвертьфинала Восточной конференции НХЛ, проиграв «Флориде Пантерз», которая по итогу выиграла Кубок Стэнли, обыграв в финале «Эдмонтон Ойлерз».

Победителем Кубка Стэнли стала «Флорида».

Ранее Сергачев рассказал, как узнал об уходе из «Тампы».