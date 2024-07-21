Футболист итальянской команды спровоцировал расистский скандал

В товарищеском матче между итальянским клубом «Комо» и английским «Вулверхэмптоном» произошел расистский скандал, передает «Чемпионат».

Неназванный футболист «Комо» якобы назвал корейского футболиста «Вулверхэмптона» Хван Хи Чана Джеки Чаном.

Позже итальянская команда выступила с официальным заявлением в соцсети X (ранее Twitter).

«Мы поговорили с защитником, чтобы разобраться в ситуации. Он сказал нам, он сделал подсказку своему одноклубнику: «Игнорируйте его, он думает, что он Джеки Чан», — говорится в заявлении команды.

В «Комо» выразили уверенность, что речь шла об имени футболиста, которого товарищи по команде называли Чанни. В «Комо» разочарованы тем, что реакция некоторых игроков «Вулверхэмптона» привела к тому, что инцидент был преувеличен.

Встреча между «Комо» и «Вулверхэмптоном» завершилась со счетом 1:0 в пользу англичан.

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