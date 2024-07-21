Минеев победил Исмаилова в поединке по правилам бокса

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Владимир Минеев победил соотечественника Магомеда Исмаилова в поединке по правилам бокса в Москве, сообщает РИА Новости.

Поединок продлился все восемь раундов и завершился победой Минеева, присвоенной единогласным решением судей.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию этого боя.

Минеев и Исмаилов уже провели два боя по правилам ММА. Первый прошел в 2018 году и завершился ничьей. Во втором поединке, который состоялся в 2021 году, Минеев победил техническим нокаутом.

На счету 34-летнего Минеева 17 побед и одно поражение. 38-летний Исмаилов выиграл 18 боев и потерпел четыре поражения.

До этого российский боец смешанных единоборств (ММА) Магомед Исмаилов говорил, что во главе Украины стоят шайтаны, так как они поддержали события, которые происходят в Палестине. Исмаилов назвал российский и украинский народы братскими.

Ранее Минеев победил на турнире по кикбоксингу.