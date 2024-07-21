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Лучший российский форвард последних лет продолжит карьеру в Европе

Лучший российский форвард последних лет Чалов продолжит карьеру в Европе

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Нападающий московского ЦСКА Федор Чалов переходит в греческий клуб ПАОК. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

По данным издания, сделка по приобретению Чалова может быть закрыта в ближайшие дни. Греческая сторона готова заплатить ЦСКА за Чалова €3 млн. Отмечается, что за эти деньги любой европейский клуб может выкупить игрока без обсуждения с командой.

До этого бывший защитник красно-синих и испанского «Эспаньола» Дмитрий Галямин сообщил порталу Legalbet, что нападающий московского ЦСКА Федор Чалов пересидел в России и должен сделать все, чтобы обратить на себя внимание европейских клубов.

По словам Галямина, нападающий прибавил за последние пять лет, стал тоньше чувствовать игру и лучше играть в пас.

В мае сообщалось, что к Чалову проявлял интерес «Марсель», который на тот момент оценивал Федора в €12 млн.

Ранее экс-футболист Пономарев говорил, что Чалов зря выпендривается насчет зарплаты.

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