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В МОК допустили изменение числа российских спортсменов на Олимпиаде

Директор МОК Макконнелл допустил изменение числа спортсменов из РФ на Олимпиаде

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Спортивный директор МОК (Международного олимпийского комитета) Кит Макконнелл допустил изменение числа российских спортсменов на Олимпийских играх в Париже. Его слова приводит РИА Новости.

Спортсмены из РФ и Белоруссии выступают на Олимпийских играх под нейтральным флагом. Сейчас приняты заявки на участие в играх от 15 российских и 17 белорусских спортсменов.

До этого МОК официально утвердил смену гражданства российской представительницы академической гребли Анны Пракатень на узбекистанское перед играми в Париже.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Летние Олимпийские игры в Париже будут проходить с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее гребца Штыля, получившего нейтральный статус, не допустили к Олимпийским играм без объяснения причин.

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