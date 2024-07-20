Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российская фигуристка обнажила часть груди в купальнике

Фигуристка Скопцова выложила фото в купальнике

close
100%
nastyaskoptsova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российская фигуристка Анастасия Скопцова на своей странице в Stories Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) поделилась новой фотографией.

Спортсменка снимает себя сама и позирует в купальнике, который обнажает часть груди.

23-летняя Скопцова вместе со своим партнером Кириллом Алешиным завершила спортивную карьеру. Пара выиграла юниорский чемпионат мира в сезоне-2017/18, а также становилась бронзовыми призерами чемпионата России и этапа Гран-при. В сезоне-2018/19 они дебютировали во взрослой серии Гран-при, а также стали серебряными призерами челленджера «Кубок Таллина».

В сентябре 2022 года фигуристка в фильме Sport24 рассказала, что во время спортивной карьеры была вынуждена пить слабительные таблетки. Скопцова поделилась, что принимала препараты на протяжении девяти месяцев, постепенно увеличивая дозу, так как старая переставала помогать. Она рассказала, что могла выпить за раз до 40 таблеток, что привело к поражению многих органов.

С начала 2024 года Скопцова стала соведущей в шоу «Это футбол, брат!» на одноименном YouTube-канале.

Ранее самая сексуальная болельщица ЧМ-2022 показала ягодицы в стрингах.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами