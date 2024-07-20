«Динамо» одолело «Факел», играя большую часть матча в меньшинстве

Московское «Динамо» обыграло воронежский «Факел» в первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» и завершилась со счетом 3:1.

Счет в матче открыл Иван Лепский на 3-й минуте игры, следом на 21-й минуте отличился Муми Нгамалё, а через семь минут ворота воронежской команды поразил Ярослав Гладышев. Две голевые передачи отдал Бителло, который ассистировал Лепскому и Гладышеву. Единственный гол «Факела» оформил Евгений Марков на 74-й минуте.

При этом «Динамо» играло в меньшинстве с конца первого тайма — на 39-й минуте прямую красную карточку за грубую игру получил Даниил Фомин. На 90+6-й минуте игры составы оказались равными, вторую желтую получил Сергей Брызгалов.

В прошлом сезоне Российской премьер-лиги в первой встрече между «Динамо» и «Факелом» была зафиксирована нулевая ничья, а во втором поединке московский клуб оказался сильнее соперников со счетом 2:0.

«Факел» завершил сезон-2023/24 на 11-й позиции в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» до последнего тура чемпионата боролось за чемпионство, однако подопечные Марцела Лички проиграли «Краснодару» и оказались на третьей строчке с бронзовыми медалями.

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