ЦСКА и «Ростов» сыграли первую ничью в новом сезоне РПЛ

Московский ЦСКА сыграл вничью с «Ростовом» в первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча состоялась на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и завершилась со счетом 0:0. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

В следующем туре ЦСКА 27 июля сыграет с «Пари Нижним Новгородом», встреча начнется в 15:00 по московскому времени. «Ростов» отправился на выезд к самарским «Крыльям Советов», игра состоится 26 июля, стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

В рамках прошлого сезона Российской премьер-лиги первый раз игра между армейцами и ростовской командой завершилась со счетом 3:3. Вторая игра состоялась в рамках 17-го тура РПЛ, и завершилась со счетом 2:0 в пользу ЦСКА. Встреча прошла в Москве в начале декабря, проведение матча осложняли погодные условия: шел сильный снег, поле чистили по ходу поединка.

ЦСКА завершил сезон-2023/24 на шестой строчке, «Ростов» расположился на позицию ниже. Ростовский клуб тренирует Валерий Карпин, у армейцев новый тренер — Марко Николич, который после сезона-2023/24 сменил на этом посту Владимира Федотова.

Ранее «Зенит» разгромил «Крылья Советов» в матче РПЛ.