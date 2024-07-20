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«Зенит» разгромил «Крылья Советов» в матче РПЛ

Дубль Глушенкова принес «Зениту» победу над «Крыльями Советов»

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Михаил Киреев/РИА Новости

Петербургский «Зенит» обыграл самарские «Крылья Советов» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Поединок, который состоялся в Самаре на стадионе «Солидарность Арена», завершился со счетом 4:0. Дубль в составе петербургского клуба оформил новичок команды Максим Глушенков, который отличился на 6-й и 45+2-й минутах игры. Оба раза ему ассистировал Вендел. Еще один гол на счет записал Маттео Кассьерра, отличившийся с передачи Артура, также в матче забил Педро, голевую передачу отдал Иван Сергеев.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Зенит» начал сезон раньше соперников: 13 июля подопечные Сергея Семака со счетом 4:2 обыграли «Краснодар» и завоевали Суперкубок России. В прошлом сезоне петербургская команда оформила требл: также выиграла Суперкубок, Российскую премьер-лигу и Кубок страны.

В следующем туре петербургский клуб сразится с казанским «Рубином», игра состоится 27 июля, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. «Крылья Советов» на день раньше примут «Ростов», матч начнется в 18:00 по московскому времени.

Ранее ЦСКА и «Ростов» назвали стартовые составы на матч РПЛ.

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