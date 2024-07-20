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ЦСКА и «Ростов» назвали стартовые составы на матч РПЛ

«Ростов» и ЦСКА объявили стартовые составы на матч РПЛ

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Владимир Астапкович/РИА Новости

«Ростов» и московский ЦСКА объявили стартовые составы на матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Ростов»: Ятимов, Осипенко, Лангович, Вахания, Сако, Уткин, Глебов, Щетинин, Азнауров, Комличенко, Роналдо.

ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Дивеев, Мойзес, Роша, Обляков, Бистрович, Гайич, Чалов, Мусаев, Койта.

Встреча состоится на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния. Главным арбитром встречи назначен Сергей Карасев.

В рамках прошлого сезона Российской премьер-лиги первый раз игра завершилась со счетом 3:3, во второй раз ЦСКА оказался сильнее со счетом 2:0. Вторая игра состоялась в рамках 17-го тура РПЛ и прошла в Москве в начале декабря, проведение матча осложняли погодные условия: шел сильный снег, поле чистили по ходу поединка.

ЦСКА завершил сезон-2023/24 на шестой строчке, «Ростов» расположился на позицию ниже.

Ростовский клуб тренирует Валерий Карпин, у армейцев новый тренер — Марко Николич.

Ранее «Акрон» намекнул на судейскую ошибку в матче с «Локомотивом».

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