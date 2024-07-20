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В «Зените» объяснили, почему Клаудиньо не сыграет в матче РПЛ

Тренер «Зенита» Семак заявил, что Клаудиньо не готов играть в первом туре РПЛ

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Алексей Даничев/РИА Новости

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак объяснил , что бразильский игрок команды Клаудиньо не попал в стартовый состав на матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов» из-за состояния здоровья. Его слова приводит «Матч ТВ».

«У Клаудиньо мышечная проблема. Перед матчем он не тренировался в общей группе, сегодня играть не готов», — заявил Семак.

Ранее СМИ сообщали, что игрок близок к переходу во «Фламенго», который выступает в Бразилии.

Поединок состоится в Самаре на стадионе «Солидарность Арена», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 17:30 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Зенит» начал сезон раньше соперников: 13 июля подопечные Сергея Семака со счетом 4:2 обыграли «Краснодар» и завоевали Суперкубок России. В прошлом сезоне петербургская команда оформила требл: также выиграла Суперкубок, Российскую премьер-лигу и Кубок страны.

Ранее суперкомпьютер назвал фаворита нового сезона РПЛ.

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