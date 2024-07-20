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«Локомотив» и «Акрон» забили пять мячей на двоих в первом матче РПЛ

«Локомотив» обыграл «Акрон» в первом матче нового сезона РПЛ

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Московский «Локомотив» победил тольяттинский «Акрон» в первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «РЖД Арена» в Москве, завершилась со счетом 3:2. «Железнодорожники» открыли счет на 29-й минуте игры, отличился Сергей Пиняев. Через семь минут Солтмурад Бакаев сравнял счет. На 38-й минуте Алексей Батраков вновь вывел московскую команду вперед, но через две минуты Абу-Саид Эльдарушев установил равенство на табло.

Победный для «Локомотива» гол был оформлен на 79-й минуте игры, отличился Дмитрий Воробьев.

Следующий матч в рамках второго тура Российской премьер-лиги «Локомотив» сыграет против другого столичного клуба — «Динамо». Игра станет для «железнодорожников» выездной, матч состоится 27 июля, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. «Акрон» свой матч второго тура также проведет в гостях — против воронежского «Факела». Игра состоится в тот же день, начало — 20:00 по московскому времени.

После второго тура РПЛ команды проведут первый тур группового этапа Кубка России.

Ранее суперкомпьютер назвал фаворита нового сезона РПЛ.

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