Дзюба отказался отвечать на вопрос о своем будущем

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Артем Дзюба отказался отвечать на вопросы о своем будущем и рассуждать о том, может ли перейти в китайский клуб «Шанхай Шеньхуа», который тренирует Леонид Слуцкий. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Корреспондент издания пытался выяснить ответы на эти вопросы у Дзюбы на хоккейном благотворительной игре «Матч года» между командами Континентальной хоккейной лиги и Национальной хоккейной лиги.

Дзюба после завершения минувшего сезона покинул московский «Локомотив». В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевых передачи. «Локомотив» по итогам сезона в Российской премьер-лиге занял четвертое место, набрав 53 очка.

Дзюба перешел в московский клуб в феврале 2023 года. До перехода в московскую команду нападающий несколько месяцев находился без команды после расторжения контракта с турецкой «Аданой Демирспор». Нападающий является воспитанником московского «Спартака» и выступал за него с перерывами до 2015 года.

За российскую национальную команду Дзюба играл с 2011 по 2021 год. Футболист перестал получать вызовы, когда на пост главного тренера пришел Валерий Карпин.

Ранее экс-игрок «Оренбурга» назвал Дзюбу самым неудобным нападающим.