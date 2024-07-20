Экс-футболист «Спартака»: команда может проиграть любому сопернику

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов заявил, что красно-белые приучили болельщиков к непредсказуемым результатам, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Мне пока непонятно, что ожидать от команды. Она нас приучила в прошлом сезоне, что играет непредсказуемо. Может выиграть у любого соперника и любому проиграть», — сказал Кечинов.

В турнирной таблице чемпионата России-2023/24 «Спартак» занял пятое место, набрав 50 очков. Новый сезон команда под руководством Деяна Станковича начнет в Оренбурге, где сыграет против одноименной команды в матче первого тура Российской премьер-лиги. Встреча состоится 21 июля. Команды выйдут на поле в 17.30 по московскому времени.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее «Спартак» представил форму на сезон-2024/25.