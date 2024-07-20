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Тарасова рассказала, сколько времени потребуется Трусовой для подготовки к прокатам

Тарасова: Трусовой нужна неделя, чтобы подготовиться к контрольным прокатам

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Максим Богодвид/РИА Новости

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что Александре Трусовой потребуется неделя для подготовки к контрольным прокатам, передает «Спорт-Экспресс».

«У нас контрольные прокаты начинаются 14—15 сентября. Неделю ей хватит для подготовки, с учетом того, что она готовилась до этого», — сказала Тарасова.

14 июля Трусова заявила, что примет участие на контрольных прокатах сборной России, которые пройдут 14-15 сентября в Санкт-Петербурге.

Фигуристка пропустила сезон-2023/24, однако о завершении карьеры не объявляла. Она владеет четверными прыжками и тройным акселем. 4 июля появилась информация, согласно которой Трусова примет участие в контрольных прокатах сборной России, однако сама спортсменка сразу эту новость комментировать не стала. 14 июля о возвращении Трусовой также объявил Евгений Плющенко.

Ранее стали известны планы Трусовой после возвращения к полноценным тренировкам.

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