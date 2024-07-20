Егор Титов: возможно, скоро мы узнаем суперсенсацию про Джикию

Бывший полузащитник московского «Спартака» Егор Титов не исключил, что скоро может появиться сенсация, которая будет связана с экс-игроком команды Георгием Джикией, передает «Чемпионат».

«Может, в ближайшие дни или недели мы узнаем какую-то суперсенсацию, которую от нас скрывали. Ему всего 30 лет. Значит, играть будет в любом случае», — сказал Титов.

Джикия выступал за московский «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. Клуб официально объявил о его уходе 18 мая. На следующий день Джикия вывел команду на поле с капитанской повязкой и отыграл 67 минут в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Рубином».

«Спартак» обыграл «Рубин» со счетом 3:1. Джикия результативными действиями в своем последнем матче не отметился.

Красно-белые по итогам сезона в чемпионате России оказались на пятом месте. Махачкалинское «Динамо» в сезоне-2024/25 впервые сыграет в РПЛ.

Ранее тренер московского «Локомотива» ответил на вопрос о возможном трансфере Джикии в команду.