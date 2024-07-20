18-летний уроженец Белгорода выиграл спринтерскую гонку в «Формуле-3»

18-летний уроженец Белгорода Никита Бедрин, выступающий под флагом Италии, победил в спринтерской гонке в «Формуле-3», которая прошла в рамках Гран-при Венгрии.

Бедрин завершил заезд за 29 минут 41 секунду. Второе место занял Тасанапол Интрафувасак из Таиланда. Тройку сильнейших замкнул Дино Беганович, представляющий Швецию.

Бедрин является чемпионом России и Италии по картингу. Также он финишировал четвертым в чемпионате Европы по картингу 2020 года.

В текущем сезоне Бедрин выступает за команду PHM AIX Racing. Начинал карьеру в «Формуле-3» за Jenzer Motorsport.

PHM AIX Racing — немецкая команда, которая также представлена в «Формуле-2».

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«Если они будут признаны виновными, им грозит штраф или тюремный срок до пяти лет», — заявил главный прокурор города Вупперталь Вольф-Тилман Баумерт.

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