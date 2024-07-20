Назван единственный конкурент «Зенита» в новом сезоне РПЛ

Бывший футболист московского «Динамо» Виталий Дьяков считает, что бело-голубые — единственные, кто сможет составить конкуренцию петербургскому «Зениту» в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Metaratings.ru.

«Динамо» — это единственный конкурент «Зенита». Команде удалось сохранить основной костяк футболистов. Возможно она вновь сможет навязать борьбу», — сказал Дьяков.

Подопечные Сергея Семака 13 июля в Волгограде обыграл «Краснодар» в матче за Суперкубок со счетом 4:2. По итогам минувшего розыгрыша РПЛ «Зенит» занял первое место. В заключительном туре сине-бело-голубым необходимо было обыгрывать «Ростов» и надеяться, что в параллельном матче лидировавшее «Динамо» проиграет «Краснодару» — москвичам для титула было достаточно ничьей. Так и произошло: «Динамо» уступило с минимальным счетом 0:1, а «Зенит» дома обыграл «Ростов» 2:1 и в шестой раз подряд выиграл Премьер-лигу.

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