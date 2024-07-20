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Холанд не хочет переходить в «Реал» из-за Мбаппе

FourFourTwo: Холанд не хочет переходить в «Реал» из-за Мбаппе

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Carl Recine/Reuters

Норвежский футболист Эрлинг Холанд не хочет переходить в мадридский «Реал» из-за Килиана Мбаппе, передает FourFourTwo.

Норвежский игрок рассматривает переход из английского «Манчестер Сити» в каталонскую «Барселону». Сумма трансфера может составить от £85 млн до £175 млн.

Эрлинг Холанд был признан лучшим игроком английского «Манчестер Сити» в сезоне-2022/23. Он принял участие в 52 матчах, в которых ему удалось забить 52 мяча и отдать девять результативных передач во всех турнирах. Стоит отметить, что для норвежца это был дебютный сезон в Английской премьер-лиге (АПЛ). В завершившемся сезоне чемпионата Англии Холанд провел за «Сити» 31 матч, забив 27 мячей. «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии. В Лиге чемпионов «горожане» дошли до 1/4 финала, где уступили мадридскому «Реалу», который в итоге выиграл трофей.

Ранее Холанда назвали игроком четвертого дивизиона.

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