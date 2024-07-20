Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Легенда «Спартака»: у «Зенита» лучший подбор футболистов в Восточной Европе

Экс-игрок «Спартака» Титов: «Зенит» представляет собой единое целое

close
100%
Сергей Бобылев/РИА Новости

Легенда московского «Спартака» Егор Титов заявил, что у петербургского «Зенита» лучший подбор футболистов в Восточной Европе, передает «Чемпионат».

«Сегодня «Зенит» — это единое целое. В команде нет скандалов, а подбор игроков — лучший в России, а может быть, и в Восточной Европе», — сказал Титов.

Подопечные Сергея Семака 13 июля в Волгограде обыграл «Краснодар» в матче за Суперкубок со счетом 4:2. По итогам минувшего розыгрыша РПЛ «Зенит» занял первое место. В заключительном туре сине-бело-голубым необходимо было обыгрывать «Ростов» и надеяться, что в параллельном матче лидировавшее «Динамо» проиграет «Краснодару» — москвичам для титула было достаточно ничьей. Так и произошло: «Динамо» уступило с минимальным счетом 0:1, а «Зенит» дома обыграл «Ростов» 2:1 и в шестой раз подряд выиграл Премьер-лигу.

Ранее экс-вратарь московского «Локомотива» Илья Абаев заявил, что «Зенит» будет фаворитом РПЛ.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами