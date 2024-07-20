Легенда «Спартака»: у «Зенита» лучший подбор футболистов в Восточной Европе

Легенда московского «Спартака» Егор Титов заявил, что у петербургского «Зенита» лучший подбор футболистов в Восточной Европе, передает «Чемпионат».

«Сегодня «Зенит» — это единое целое. В команде нет скандалов, а подбор игроков — лучший в России, а может быть, и в Восточной Европе», — сказал Титов.

Подопечные Сергея Семака 13 июля в Волгограде обыграл «Краснодар» в матче за Суперкубок со счетом 4:2. По итогам минувшего розыгрыша РПЛ «Зенит» занял первое место. В заключительном туре сине-бело-голубым необходимо было обыгрывать «Ростов» и надеяться, что в параллельном матче лидировавшее «Динамо» проиграет «Краснодару» — москвичам для титула было достаточно ничьей. Так и произошло: «Динамо» уступило с минимальным счетом 0:1, а «Зенит» дома обыграл «Ростов» 2:1 и в шестой раз подряд выиграл Премьер-лигу.

Ранее экс-вратарь московского «Локомотива» Илья Абаев заявил, что «Зенит» будет фаворитом РПЛ.