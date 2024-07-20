Экс-вратарь «Локомотива»: «Зенит» будет фаворитом нового сезона РПЛ

Бывший вратарь московского «Локомотива» Илья Абаев заявил, что петербургский «Зенит» будет фаворитом нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Чемпионат».

«Мне кажется, в этом году ничего не поменяется. Если «Зенит» с самого начала серьезно возьмется и не будет терять очки, то он будет фаворитом», — сказал Абаев.

«Зенит» 13 июля в Волгограде обыграл «Краснодар» в матче за Суперкубок со счетом 4:2. По итогам минувшего розыгрыша РПЛ «Зенит» занял первое место. В заключительном туре сине-бело-голубым необходимо было обыгрывать «Ростов» и надеяться, что в параллельном матче лидировавшее «Динамо» проиграет «Краснодару» — москвичам для титула было достаточно ничьей. Так и произошло: «Динамо» уступило с минимальным счетом 0:1, а «Зенит» дома обыграл «Ростов» 2:1 и в шестой раз подряд выиграл Премьер-лигу.

Ранее стало известно, кто составит «Зениту» конкуренцию в новом сезоне.