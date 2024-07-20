Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Одна из лучших сборных Северной Америки отвергла возможность матча с Россией

Сборная Мексики отвергла возможность матча с Россией

close
100%
Naoki Morita/AFLO/Global Look Press

В Федерации футбола Мексики заявили, что не рассматривают возможность проведения товарищеского матча с национальной командой России, передает Sport24.

«У нас нет возможности сыграть со сборной России в октябре. Мы не рассматриваем соперников на товарищеские матчи в этом месяце», — сказали в Федерации футбола Мексики.

С 2022 года российские национальные команды и клубы из России получили отстранение от турниров, которые проводятся под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА). Из-за этого сборная России не смогла принять участие в чемпионате Европы 2024 года.

Сборная Мексики 21 раз выигрывала Золотой кубок КОНКАКАФ, что является рекордом турнира. В 1999 году мексиканцы стали победителями Кубка конфедераций. В 2012 году мексиканцы выиграли Олимпийские игры.

Ранее Россия осталась на 33-м месте в рейтинге ФИФА.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами