Легенда сборной Италии сделал выбор между Месси и Роналду

Бывший защитник «Милана» и сборной Италии Паоло Мальдини заявил, что Лионель Месси превосходит Криштиану Роналду, передает Barca Universal.

«Лео, на мой взгляд, превосходит Криштиану. Роналду – топ-игрок и сильная личность, но я предпочитаю Месси», — сказал Мальдини.

Месси перебрался в «Интер Майами», который выступает в МЛС, летом 2023 года. 20 августа прошлого года аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги.

В текущем сезоне Месси провел в МЛС 12 матчей, забив 12 мячей.

В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. В решающем матче Аргентина обыграла Францию. Судьба матча решилась в серии пенальти. Это первый подобный трофей в карьере звездного футболиста.

На его счету более 100 забитых мячей в составе национальной команды. В каталонской «Барселоне», воспитанником которой является Месси, аргентинец выступал с 2003 по 2021 год. С 2000 года он играл за молодежную команду сине-гранатовых.

Ранее аргентинский футболист объяснил, почему Месси лучше Роналду.